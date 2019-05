Taucher suchen nach Leiche von vermisster Monika Frischholz

Damals 12-Jährige war im Mai 1976 spurlos verschwunden - vor 1 Stunde

WALDKIRCH - In den Fall der seit 43 Jahren vermissten Monika Frischholz aus der Oberpfalz ist erneut Bewegung gekommen: Nachdem die Ermittler im April nahe Flossenbürg einen VW Käfer ausgegraben hatten, sucht die Polizei nun mit Tauchern ein Gewässer ab, in dem die Leiche sich möglicherweise befindet.

Nach Grabungen im April setzt die Polizei nun Taucher ein, um weitere Spuren zu der Vermissten zu finden. © NEWS5 / Pieknik, NEWS5



Seit etwa 9 Uhr sind die Polizeitaucher in dem kleinen Gewässer nördlich der Ortschaft Waldkirch im Einsatz. Mit der Unterstützung von Tauchern der Nürnberger Bereitschaftspolizei geht dort die Suche nach der Vermissten in eine neue Runde. Zuletzt waren in der Nähe von Flossenbürg mehrere Grabungen durchgeführt worden, dabei förderten die Ermittler unter anderem einen alten VW Käfer zutage.

Bilderstrecke zum Thema Vor 42 Jahren verschwunden: Polizei sucht nach Mädchenleiche Im Dezember 2018 hat die Kriminalpolizei Weiden neue Ermittlungen aufgenommen, die das Verschwinden und den möglichen Tod der seit 42 Jahren in Flossenbürg vermissten, damals 12-jährigen Monika Frischholz aufklären soll. Nun finden Grabungsarbeiten an einem möglichen Ablageort der Leiche südlich von Flossenbürg statt.



Die damals 12-jährige Monika Frischholz war am 25. Mai 1976 in ihrem Heimatort Flossenbürg zum letzten Mal lebend gesehen worden. Gegen 15.15 Uhr verließ sie dort ihr Elternhaus im Stieberweg. Aufgrund neuer Zeugenhinweise hatte die Polizei den Fall neu aufgerollt und die "EG Froschau" gegründet, die seitdem zahlreichen Hinweisen nachging. Unter anderem rückte die Region Richtung Waldkirch in den Fokus der Ermittler, wo die Suche nun anknüpfte.

Belohnung ausgesetzt

Darüber hinaus setzt das Bayerische Landeskriminalamt weiterhin eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise zur Aufklärung der Tat aus.

Zeugen, die sich bis jetzt noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Mordes unter der Rufnummer 0961/401-291 gebeten. Jeglicher noch so kleine Hinweis kann weiterhin für die Ermittler von großer Bedeutung sein.

