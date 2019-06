Taxi erfasst Radler: Mann meterweit durch die Luft geschleudert

BAYREUTH - Zwei schwere Unfälle haben am Samstag auf der Universitätsstraße in Bayreuth für starke Behinderungen gesorgt. Zuerst prallte eine junge Motorradfahrerin mit ihrer Maschine gegen ein Auto, in der Nacht stieß dann ein Fahrradfahrer in voller Fahrt mit einem Taxi zusammen. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der Fahrradfahrer war in voller Fahrt über die Universitätsstraße geschossen, ein Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radler. © NEWS5 / Holzheimer



Am Nachmittag war zunächst eine junge Motorradfahrerin mit ihrer Maschine auf ein vor ihr wartendes Fahrzeug aufgefahren. Die 16-Jährige hatte nicht rechtzeitig bremsen können, schleuderte von ihrem Motorrad und blieb verletzt liegen. Passanten betreuten die junge Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

In voller Fahrt von Taxi erfasst

In der Nacht auf Sonntag wurde dann ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt: Der 20-Jährige querte mit seinem Rad vom Emil-Warburg-Weg aus laut Polizei völlig ungebremst die Universitätsstraße. Ein dort fahrender Taxifahrer hatte keine Chance, rechtzeitig zu bremsen, und erfasste den Radler. Der junge Mann wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, beim Aufprall auf den Asphalt zog er sich schwerste Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen waren ein Gutachter und eine Staatsanwältin zur Unfallaufnahme vor Ort. Die Universitätsstraße war stadteinwärts mehrere Stunden lang für den Verkehr gesperrt.

