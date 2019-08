Taxifahrer mit Pistole überfallen - 18-Jähriger in Haft

ACHAFFENBURG/GAILBACH - Am Mittwochabend hat ein Fahrgast in Unterfranken einen Taxifahrer beraubt und war anschließend unerkannt geflüchtet. Bei einer Großfahndung nahm die Aschaffenburger Polizei noch am Taxifahrer überfalnnenAbend einen Tatverdächtigen fest.

Ein junger Mann war am Aschaffenburger Hauptbahnhof in ein Taxi gestiegen und hatte sich nach Gailbach bringen lassen. Als der Taxifahrer seinen Geldbeutel hervorholte, um den Fahrtpreis zu kassieren, bedrohte der Unbekannte ihn mit einer Pistole und nahm ihm neben der Geldbörse auch ein Tablet ab, bevor er in Richtung Reiterweg flüchtete. Der Taxifahrer wurde bei dem Überfall nicht verletzt.



Die Aschaffenburger Polizei leitete sofort nach dem Notruf des Geschädigten eine Großfahndung nach dem flüchtigen Räuber ein. Auch ein Hubschrauber der hessischen Polizei war in die Suche eingebunden. Nur eine Stunde nach der Tat gelang einer Streife der Aschaffenburger Polizei in der Feldchenstraße die Festnahme eines 18 Jahre alten Tatverdächtigen, bei dem die Beamten die Schusswaffe und auch Teile der Beute sicherstellten.



Der 18-Jährige musste die Nacht in der Arrestzelle verbringen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Donnerstagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung gegen den Beschuldigten. Im Anschluss wurde der 18-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

