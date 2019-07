Testen Sie Ihr Wissen: Sind Sie ein echter Pferdekenner?

Frage 11/11: Was ist eine Longe?

Liegefläche im Stall des Pferdes Eine Art von Trensengebiss Eine sieben Meter lange Leine, an der das Pferd im Kreis bewegt wird.

Longieren ist das Laufenlassen eines Pferds auf einer kreisförmigen Bahn, wobei es an einer sieben Meter langen Leine – der sogenannten Longe – geführt wird. Der Longenführer steht beim Longieren in der Mitte des Longierzirkels und hält die Longe in der Hand, die in die Laufrichtung des Pferdes weist. Mit der anderen Hand wird meist eine Longierpeitsche geführt.