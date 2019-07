Tödlicher Badeunfall in Franken: 26-Jähriger ertrinkt in See

Mann war wohl ungeübter Schwimmer - Rettungstaucher bergen die Leiche - vor 58 Minuten

KARLSTEIN - Am Sonntagnachmittag ertrank in einem Badesee bei Karlstein in Unterfranken ein 26-Jähriger. Rettungskräfte suchten das Gewässer nach dem Mann ab, konnten ihn aber nicht schnell genug finden. Der ungeübte Schwimmer überschätzte sich wohl und ging unter.

Gegen 14 Uhr ging der Alarm ein - der Mann aus Hessen, der mit Freunden zum Großwelzheimer Badesee fuhr, sei untergegangen. "Seine Fähigkeiten im Wasser überschätzte der junge Mann leider offenbar", teilt das Präsidium Unterfranken mit. "Der ungeübte Schwimmer begab sich in den See und ging im tieferen Wasser letztendlich unter."

Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr, der DLRG und des Rettungsdienstes eilte zu dem See. Sie suchten den Mann, konnten ihn zunächst aber nicht finden. Erst ein Rettungstaucher der Aschaffenburger Feuerwehr barg den 26-Jährigen gut 45 Minuten nach dem Unfall aus dem Wasser. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

