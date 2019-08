Tödlicher Unfall bei Regen: Auto kracht gegen Lkw

LKR. REGEN - Am Dienstagmorgen kam es im Landkreis Regen zu einem verhängnisvollen Unfall. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen in einen Lkw. Er verstarb am Unfallort.

Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 85 im Landkreis Regen mit seinem Auto gegen einen Lastwagen gekracht und gestorben. "Der Mann starb noch am Unfallort bei Voggenzell", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.

Während der Bergung war die B85 zeitweise voll gesperrt. Ein Gutachter soll die Umstände des Zusammenstoßes klären.

dpa