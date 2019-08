Tödlicher Unfall bei Schützenfest: 20-Jähriger von Güterzug erfasst

KRONACH - Ein tödlicher Unfall überschattet das Kronacher Freischießen, ein traditionsreiches Schützenfest in der Stadt am Fuße des Frankenwaldes. Ein junger Mann ist dort am Samstagabend von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Offenbar wollte er die Gleise überqueren.

Am Rande des Kronacher Freischießens kam am Samstagabend ein 20-Jähriger aus Mittelfranken ums Leben. © NEWS5 / Merzbach



Das Schützenfest, das alljährlich im August stattfindet, liegt auf einem Festplatz an der Ludwigsstätter Straße. Nebenan verläuft außer der B85 auch die Gleise des Güterverkehrs. Auf diese geriet der 20-Jährige am Samstagabend nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei kurz vor 23 Uhr. Offenbar wollte er die Schienen überqueren, kletterte dafür über eine Leitplanke und betrat die Gleise. Dabei wurde der Mann von einem Güterzug erfasst - er war sofort tot.

Der Rettungsdienst, ein Arzt und Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen des Unfalles. Der Lokführer erlitt einen Schock und musste ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden. Beamte der Polizei Kronach und der Bereitschaftspolizei nahmen in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei die ersten Ermittlungen auf und sperrten die neben der Bahnstrecke verlaufende Bundesstraße B85. Für die Zugfahrgäste wurde laut Polizei eine Weiterfahrtmöglichkeit organisiert. Die Bundesstraße war bis 2.45 Uhr komplett gesperrt. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Coburg haben die Ermittlungen übernommen.

