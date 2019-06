Tödlicher Unfall in Unterfranken: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Ein Fahrzeug konnte noch rechtzeitig ausweichen - Frau verstarb an Unfallstelle - vor 57 Minuten

BURGLAUER - Eine 59-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Unterfranken tödlich verunglückt. Die Frau war auf der Bundesstraße 287 in den Gegenverkehr geraten. Ein Autofahrer konnte noch ausweichen, dann kam es zum Zusammenstoß.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Autofahrerin mit ihrem Ford von der A71 in Richtung Bad Neustadt an der Saale abgefahren. Auf der B287 geriet die Frau aus bisher ungeklärten Gründen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein dort fahrender Skoda konnte noch ausweichen, dann prallte die 59-Jährige mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, die Skoda-Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwerst verletzt. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Insassen der zwei Fahrzeuge, die dem Unfallwagen entgegengekommen waren, wurden leicht verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale war mit der Unfallaufnahme und der Rekonstruierung des Unfallhergangs betraut, sie wurden dabei von einem Sachverständigen unterstützt. Die B287 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

jru