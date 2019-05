Tödlicher Unfall: Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Fahrer war auf Landstraße in Unterfranken in den Gegenverkehr geraten - vor 1 Stunde

PREMICH/STEINACH - Auf einer Landstraße in Unterfranken sind am Sonntag bei einem schweren Unfall mehrere Menschen schwer verletzt worden, ein Mann starb nach dem Frontalzusammenstoß. Weitere Personen mussten mit Spezialgerät aus ihrem völlig zerstörten Fahrzeug befreit werden.

Die Insassen eines Mercedes Vito, der nach dem Zusammenstoß auf die Seite kippte, mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. © News5/Pieknik



Ein Fahrzeug liegt mit zerstörter Front im Straßengraben, ein weiteres steht mehrere Meter entfernt mit zusammengestauchter Motorhaube in einer Wiese. Der Zustand der Fahrzeuge lässt erahnen, wie heftig der Zusammenprall war, der einen der Insassen das Leben kostete. Der Mann war kurz nach 11 Uhr mit seiner A-Klasse auf der Straße zwischen Premich und Steinach im Landkreis Bad Kissingen unterwegs, als er laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der 33-Jährige mit seinem Auto frontal mit einem Mercedes Vito zusammen, der auf die Seite geschleudert wurde und im Straßengraben liegen blieb.

Die beiden Insassen, der 54-jährige Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin, wurden dabei in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die beiden wurden mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für den Fahrer der A-Klasse kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb nach dem schweren Zusammenstoß noch an der Unfallstelle.

Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis weit in den Nachmittag hinein komplett gesperrt, hinzugerufene Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um Ersthelfer und Einsatzkräfte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

jru