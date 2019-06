Tödlicher Unfall: Radfahrerin in Kreisverkehr von Sattelzug mitgeschleift

Frau aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen starb noch vor Ort - vor 13 Minuten

INGOLSTADT - Eine Radfahrerin ist am Mittwoch in einem Kreisverkehr nahe Ingolstadt tödlich verunglückt. Die Frau wurde dort von einem Sattelzug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Das Unglück ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Kreisverkehr zwischen den Ingolstädter Stadtteilen Wettstetten und Etting. Der Sattelzug war von Lenting aus eingefahren, während die Radfahrerin von Wettstetten kam. Dabei fuhr sie offenbar einfach weiter, ohne an der Einfahrt zum Kreisel anzuhalten. Obwohl der 63-jährige Lastwagenfahrer laut Polizei abbremste, erfasste er die 58-Jährige frontal. Die Frau wurde von dem Sattelzug einige Meter weit mitgeschleift und dabei so schwer verletzt, dass sie sofort tot war.

jru