Tollwut-Quarantäne droht: Nürnberger Tierheim warnt Haustierbesitzer

NÜRNBERG - Wer mit seinem Haustier in den Urlaub fahren möchte, sollte sich vorher über die Reisebestimmungen des jeweiligen Landes schlau machen. Ansonsten kann es sein, dass die Tiere vom Zoll beschlagnahmt werden. Und das wird teuer.

Das Nürnberger Tierheim warnt Urlauber davor, mit Haustieren in ein anderes Land zu fahren, ohne sich vorher über die jeweiligen Einreisebedingungen zu informieren. Häufig komme es vor, dass Urlauber vergessen, dass es für verschiedene Länder unterschiedliche Einreisebestimmungen für Haustiere gibt, schreibt das Tierheim Nürnberg auf Facebook. Vor allem bei der Rückreise nach Deutschland komme es häufig zu Problemen.

Sind Haustiere nicht vorschriftsgemäß geimpft oder kann der Besitzer keinen Impfpass vorweisen, werden sie vom Zoll beschlagnahmt. Sie kommen dann vorübergehend ins Tierheim und werden dort in Quarantäne genommen. Der Knackpunkt hierbei sind oft die behördlichen Bestimmungen zu Tollwut: So reicht eine Impfung alleine meist nicht aus, sondern es ist auch eine Antikörperbestimmung nötig, die die Wirksamkeit der Behandlung nachweist. So auch zum Beispiel bei der Einreise aus der Türkei.

Eine Quarantäne sei eine "langwierige, anstrengende und kostenintensive Zeit für Tier und Halter", so das Nürnberger Tierheim. Mehrere am Flughafen beschlagnahmte Hunde und Katzen sind diesen Sommer bereits dort untergebracht worden. Aufgrund der strengen Zollkontrollen rät das Heim dringend davon ab, die Vorgaben zu ignorieren und "es darauf ankommen zu lassen". Bisweilen kommt es vor, dass Tiere im Heim bleiben und zur Vermittlung freigegeben werden müssen, da deren Besitzer nicht für die durch die Quarantäne entstandenen Kosten aufkommen können oder wollen.

Tierbesitzer, die mit ihren Vierbeinern verreisen möchten, können sich bei dem zuständigen Veterinäramt über die Bestimmungen informieren, zum Beispiel hier.

