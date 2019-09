Tote nach Brand in Regensburg: Polizei schließt Gewalttat nicht aus

REGENSBURG - Eine Wohnung in der Regensburger Altstadt steht in Flammen: Zwei Menschen, eine 37-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann, verlieren ihr Leben. Einen Tag nach dem Unglück laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Die Polizei schließt eine Gewalttat nicht aus.

Nachdem am Mittwoch zwei leblose Personen in einem Wohnhaus in der Schotterstraße entdeckt wurden, sind weiterhin viele Fragen ungeklärt. Nach derzeitigen Ermittlungen schließen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft eine Gewalttat nicht aus. Ein rechtsmedizinisches Institut obduziert die beiden Leichen nun . Zwischen den Opfern, einer 37-jährigen Regensburgerin und einem 41-Jährigen aus dem Landkreis, bestand eine Vorbeziehung, wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung vermeldet. Die Ermittlungen in diesem Fall stünden jedoch noch am Anfang.

Die beiden wurden am Mittwoch gegen 14.23 Uhr leblos von der Feuerwehr entdeckt, nachdem diese zu einem Brand ausgerückt war. Der 41-Jährige wurde zunächst aus der verqualmten Wohnung gerettet und reanimiert - er starb jedoch noch vor Ort. Für die ebenfalls in der Wohnung aufgefundene Frau kam jede Hilfe zu spät.

