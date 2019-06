Toter am Bodensee: Mann könnte aus Franken kommen

NANNENHORN - Die Polizei Schwaben bittet um Mithilfe: Bereits am 13. Mai 2019 ist am Bodenseeufer in Nonnenhorn eine leblose Person aufgefunden worden. Neue Erkenntnisse führten die Kriminalbeamten nach Franken.

Mit dem Foto der Tätowierung des Toten versucht die Polizei, an neue Hinweise zu gelangen. © Kriminalpolizei Lindau



Am Abend des 13. Mai 2019 wurde der Mann von Passanten in der Wasserburger Straße in Nonnenhorn (Landkreis Lindau) nahe des Bodenseeufers gefunden. Er lag dort in einem Schlafsack. Laut Polizei Schwaben konnten im Rahmen der Obduktion des Mannes keine Hinweise auf Fremdeinwirkung festgestellt werden. Die Identität des Verstorbenen ist aber weiterhin unklar.

Der Verstorbene war mit diesem Rad unterwegs. © Kriminalpolizei Lindau



Die Spur nach Franken führte die Polizei ein Zeugenhinweis einer Frau, die im Frühling 2019 den Unbekannten in Wasserburg traf. Im Gespräch sagte der Mann, dass er aus Franken stammt. Dort lebte er offenbar gemeinsam mit seiner Frau, einer Polin, die jedoch an Krebs erkrankte und schließlich verstarb. Das Paar war kinderlos.

Seit dem Tod der Ehefrau sei der Mann bereits seit längerem mit seinem Fahrrad auf Reisen gewesen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ansonsten lebte er zurückgezogen. Persönlichen Kontakt hatte der Mann lediglich zu einem Unbekannten, der für ihn teilweise Einkäufe erledigte, jedoch schließlich berufsbedingt wegzog. Weitere fremde Hilfe lehnte er ab.

Das bewohnte Eigenheim des Paares wäre in einem baufälligen Zustand gewesen und liegt in einer Orts- oder auch Stadtrandlage im fränkischen Raum. In der Vergangenheit wurde der Verstorbene laut Angaben gegenüber der Zeugin wohl regelrecht bedrängt, sein Haus zu verkaufen, da dort ein neues Wohngebiet geplant werden sollte oder wurde.

Der Tote hatte den abgebildeten Schlüssel bei sich. Der Mann stammte wohl aus Franken. © Kriminalpolizei Lindau



Beschreibung des Verstorbenen:

Der dem äußeren Anschein nach obdachlose Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

- Etwa 50 bis 70 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank

- Er hatte halblange Haare und einen grauen Vollbart

- An zahlreichen Körperstellen ist er tätowiert, unter anderem mit den Buchstaben "LOVE" an den Fingern der rechten Hand

- Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeans und schwarzen Halbschuhen

- Bei ihm befanden sich eine braune Steppjacke

- Außerdem hatte er einen Schlüsselring mit fünf Schlüsseln, einem Opal und einem Anhänger in Form eines kleinen Plüsch-Bären

- Der Mann war war wohl Raucher - er hatte eine Schachtel Zigaretten der Marke "John Player Special" bei sich

Die Ermittler der Lindauer Kriminalpolizei bitten unter der Rufnummer (08382) 910-0 oder der Mail pp-sws.lindau.kps@polizei.bayern.de weiterhin um Hinweise zum Verstorbenen. Sie erhoffen sich durch die Bildveröffentlichung des mitgeführten Fahrrades, eines Schlüsselbundes und einer Tätowierung an der rechten Hand des Verstorbenen weitere Informationen.

