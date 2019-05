Tragödie in Bayern: Drei Tote in Gästezimmer gefunden

Bislang haben Ermittler keine Hinweise auf die Todesursache - vor 1 Stunde

PASSAU - In einem Gästehaus im bayerischen Passau fanden Bedienstete am Samstagmittag drei Leichen. Wie die zwei Frauen (33 und 31 Jahre) und ein Mann (54) ums Leben kamen, ist derzeit noch völlig unklar. Im Zimmer fanden die Ermittler zwei Armbrüste.

Die Toten, teilt die Polizei am Samstag mit, stammen aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Sie mieteten sich demnach erst am Freitag in der Unterkunft im Passauer Ortsteil Unteröd im Ilztal ein. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Bislang habe man keine Erkenntnisse zur Todesursache und wisse auch nicht, in welcher Beziehung die Toten zueinander standen. Die Arbeit der Kriminalpolizei beginnt gerade erst.

