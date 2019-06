Tragödie in Unterfranken: Hat 28-Jähriger seine Tante getötet?

KAHL AM MAIN - Am Montagvormittag fand die Aschaffenburger Kripo in einem Einfamilienhaus in Kahl am Main zwei Leichen - einen Mann und eine Frau. Nun sind die Toten identifiziert und es steht fest, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen.

Die Kripo Aschaffenburg muss nun herausfinden, was sich in diesem Haus in Kahl am Main abgespielt hat. Foto: NEWS5 / Merzbach



In einem Wohnhaus in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) hat die Polizei am Montag eine Frau und einen Mann tot aufgefunden. Beide seien durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. Zuerst war unklar, ob ein dritter Mann, der am Tatort gesehen worden war, der Täter sein könnte. Nach einiger Zeit ging die Kripo jedoch davon aus, dass der Mann im Haus zuerst die Frau und dann sich selbst getötet hat.

Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass die Identifizierung der beiden Toten abgeschlossen ist. Demnach handelte es sich bei der Frau um die 54-jährige Bewohnerin des Hauses. Der tote Mann ist demnach ihr 28 Jahre alter Neffe. Über die Hintergründe der Tat oder die Todesursache ist nichts Neues bekannt. Obduktionen der Leichen, die im Laufe des Dienstags durchgeführt werden sollen, sollen die offenen Fragen nun klären.

Wenn Sie selbst Suizidgedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

