Trend zu größeren Kliniken: Druck auf Krankenhäuser ist hoch

Für viele kommunale Einrichtungen wird es eng - Wie viele gibt es noch? - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Krankenhäuser mit weniger als 200 Betten gelten als verzichtbar. Das hat kürzlich eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Vielerorts ist bei der Versorgung der Rückzug aus der Fläche bereits im Gange. Der Trend zu größeren Kliniken scheint unaufhaltsam, auch in der Region. Der wirtschaftliche Druck ist zu hoch.

In Bayern gibt es über 400 Krankenhäuser. In der Region gehören viele kommunalen Einrichtungen zur sogeannten Versorgungstufe 1. Die sichert die Grundversorgung. Die Kliniken in Fürth, Ansbach und Neumarkt - zusammen mit dem Kreiskrankenhaus Parsberg - gehören zur Versorgungsstufe 2 der Schwerpunktversorgung, und zur höchsten Versorgungsstufe 3 zählen das Klinikum in Nürnberg und das Klinikum der Uni Erlangen-Nürnberg.

In den kommenden drei Jahren fördert der Freistaat etliche Krankenhausprojekte auch außerhalb der Großstädte. Im kommunalen Bereich gehören dazu das Klinikum Forchheim (20,4 Millionen Euro), das Laufer Krankenhaus (36,5 Millionen Euro).

mik