Autorin ist auf der Suche nach der Supermama

Melanie Stadelbauer aus Möhren hat ein neues Buch geschrieben - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Autorin Melanie Stadelbauer verarbeitet in ihrem neuen Buch schlimme Kindheitserinnerungen und die Behinderung ihrer Tochter.

Loslassen und sich aus seiner eigenen Komfortzone zu bewegen – das sind die Themen des Buches der Autorin Melanie Stadelbauer aus Möhren. © Foto: Micha Schneider



Loslassen und sich aus seiner eigenen Komfortzone zu bewegen – das sind die Themen des Buches der Autorin Melanie Stadelbauer aus Möhren. Foto: Foto: Micha Schneider



Es ist ein ziemlich sonniger Tag, an dem Melanie Stadelbauer zu Besuch in der Redaktion des Treuchtlinger Kuriers ist. Und fröhlich und zufrieden wirkt die Autorin auch. Es gibt ja einen äußerst erfreulichen Anlass: Die Veröffentlichung ihres zweiten Buchs.

Doch sonnig und heiter sind die behandelten Themen darin keinesfalls. "Die Suche nach der Supermama", lautet der Titel des Werks, in dem sie den Lesern in der Ich-Perspektive tiefe Einblicke in ihr eigenes Leben gewährt, um anderen Mut zu machen.

Denn Stadelbauer, 38, verheiratet, drei Kinder, hat eine Geschichte zu erzählen. Lange Zeit fühlte sie sich überhaupt nicht wie eine Supermamama, von der im Buchtitel die Rede ist. Eher im Gegenteil, sie hatte auch als Erwachsene noch viel mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen.

Emotionaler und seelischer Missbrauch waren für Stadelbauer in jungen Jahren an der Tagesordnung, in der Schule wurde sie heftig gemobbt, sie wandelte sich von einem fröhlichen Kind zu einem traurigen Gemüt, wie sie selbst erzählt. "So etwas verändert einen Menschen total", sagt sie. Stadelbauer zog sich mehr und mehr zurück. Eine Negativ-Spirale, aus der sie nur schwer ausbrechen konnte.

Hilfe nahm sie in der Vergangenheit dazu nur sehr ungern an, ihre perfektionistische Art und die Sorge, den Ansprüchen als Mutter nicht zu genügen, waren für sie ein Problem. "Ich war immer der Meinung, alle kriegen das hin, nur ich nicht", sagt Stadelbauer und ergänzt: "Als Mutter habe ich zum Beispiel immer nur gesehen, dass der Wäscheberg immer noch nicht fertig gewaschen ist. Aber meine Tochter hat auf der Leine ihre Lieblingshose entdeckt und war eigentlich total froh darüber, dass die da hängt. In ihren Augen war das wunderbar so."

Schwierig zu verarbeiten war für die dreifache Mutter später auch die Behinderung ihrer Tochter, bei der sich die ersten sichtbaren Probleme fünf Monaten nach der Geburt herauskristallisiert hatten. Die Diagnose, dass das Kind an einem seltenen Gendefekt leidet, kam erst, als es schon ein Jahr alt war. "Da bricht natürlich erst einmal eine Welt zusammen", sagt Stadelbauer. An Herausforderungen mangelte es ihr im Leben also nicht.

In ihrem Buch geht es um das Thema Loslassen und darum, sich aus seiner eigenen Komfortzone zu bewegen, neue Wege zu gehen und sich etwas zuzutrauen. Anfang dieses Jahres war Stadelbauer, die mit ihrer Familie in Möhren wohnt, wieder kurz davor in ein Burn-Out zu rutschen, was sie letztlich – auch dank des Rückhalts ihres Mannes – abwenden konnte. "Das war für mich der Auslöser für das Buch", sagt die 38-Jährige.

Mittlerweile hat sie gelernt: Es gibt keine Mutter, die perfekt ist. Wenn man lerne, um Hilfe zu bitten, dann bekomme man die auch. "Dann schafft man es auch, aus der Sicht der Kinder eben doch eine Supermama zu sein." Geholfen habe ihr persönlich dabei ihr wieder gewonnener christlicher Glaube, von dem sie in der Vergangenheit schon komplett abgekommen war.

Ein Traum geht in Erfüllung

Das Buch soll der Start für eine Buchreihe sein, im Herbst folgt die Fortsetzung mit dem Titel: "Hallo Supermama. Du musst dich nicht verstecken. Gott weiß sowieso wo du bist." Ein dritter Band ist ebenfalls fest eingeplant.

Für die aus Ansbach stammende Melanie Stadelbauer ist die Tätigkeit als Autorin ein schon seit Jugendtagen gehegter Traum. Geschrieben habe sie schon immer gerne. Bis es soweit war, vergingen allerdings etliche Jahre. Nach einer langen Zeit in der Kundenbetreuung verschiedener Unternehmen ist sie seit etwa anderthalb Jahren als Ghostwriterin für andere Autoren tätig. Nebenbei schrieb sie auf ihrer Homepage den Blog "Du bist perfekt" über den Umgang mit der Behinderung ihres Kindes.

Ende letzten Jahres war es schließlich soweit, der Traum vom ersten eigenen Buch ging in Erfüllung. Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die Kinder, kam sie auf die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. "Ich habe etwas gebraucht, was man in kleinen Häppchen sowohl dem dreijährigen Mädchen, als auch dem damals elfjährigen Sohn vorlesen kann", sagt Stadelbauer. Heraus kam das Adventskalender-Buch "Der Weihnachtsschatz".

Ihre Kinder werden sich über das Buch sicherlich gefreut haben. Und in deren Wahrnehmung ist sie wohl sowieso schon immer eine echte Supermama.

InfoDie Bücher von Melanie Stadelbauer können im "Tante-Emma-Laden" unter www.myspiritdesign.net bestellt werden.