Die Altmühl zwischen Gunzenhausen und Treuchtlingen ist nicht die Altmühl, wie sie im Reiseführer zu finden ist. Keine Felsen, keine tiefen Täler – Bayerns langsamster Fluss mäandert hier zwischen grünen Wiesen, Auwäldchen, Schilfgürteln und Altarmen gemächlich vor sich hin. Bisweilen verengt er sich zwischen Rohrkolben und Sumpfschwertlilien zu einer schmalen Fahrtrinne, andernorts bedecken Teichrosen und Wasserlinsen große, teichartige Flächen. Die Mittlere Altmühl ist ein Naturparadies, ein grüner Landschaftsgestalter und Hochwasserschutz sowie ein Dorado für Kanuten, Paddler und andere Bewegungs- und Erholungssuchende. Das war nicht immer so. Die Renaturierung des in den 1910er Jahren kanalisierten Flusses begann 1992 im Treuchtlinger Kurpark, in den nächsten Jahren geht er bei Gunzenhausen weiter. Den von 2003 bis 2008 zurückgebauten Abschnitt zwischen Gundelsheim und Fischerhaus, den unsere Bilderstrecke zeigt, hat die Natur bereits zurückerobert. © Patrick Shaw