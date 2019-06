Die Einsatzwagen blitzen in der Sonne auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) in der Gstadter Straße in Treuchtlingen. In den Garagen duftet es nach Würstchen, zwei Kinder versuchen sich an der Greifzange in der Mitte des Hofs. Ansonsten ist aber eher wenig los am "Tag der offenen Tür", an dem die Nothelfer in Blau mit Informationen, Fahrzeug- und Gerätepräsentationen sowie Spielen für Kinder für ihren Dienst an der Allgemeinheit werben. Der Nachwuchsmangel ist beim THW ein drängendes Problem. © Patrick Shaw