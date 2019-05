Bubenheim: Maibaumspitze abgebrochen

BUBENHEIM - Am Samstagnachmittag ist die Spitze des Maibaums im Treuchtlinger Ortsteil Bubenheim abgebrochen. Ein Sicherungsseil hat Schlimmeres verhindert.

Die Spitze des Maubaums in Bubenheim ist abgebrochen. Drahtseile haben verhindert, dass die Spitze auf den Boden fällt. © Jan Stephan



Die Feuerwehren aus Bubenheim und Treuchtlingen haben die Spitze am Samstagnachmittag abmontiert. © Jan Stephan



Wie die Polizei mitteilt, brach am Samstagnachmittag vermutlich durch eine starke Windböe die Spitze des Maibaums ab. Nach dem Maibaumunglück von Wettelsheim im April 2018 hatte die Stadt Treuchtlingen die Vorschrift erlassen, dass die Spitzen der Maibäume seit diesem Jahr durch ein Drahtseil gesichert werden müssen. Diese Regelung hat sich in Bubenheim bewährt: Die geschmückte Spitze fiel nicht zu Boden, sondern blieb am Baum hängen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bubenheim und Treuchtlingen haben sie dann abmontiert, ohne dass es zu Schäden kam.

