Dietfurt: Teure Fahrzeugteile gestohlen

Diebe montierten Steuerblock und Lenkzylinder von Ladewagen ab - vor 59 Minuten

DIETFURT - Unbekannte haben in Dietfurt rund 10.000 Euro teure Teile von einem Ladewagen abmontiert und gestohlen.

Der oder die noch nicht gefassten Täter machten sich in der Zeit zwischen dem 12. und 20. April an einem in Dietfurt abgestellten Ladewagen des Herstellers Claas zu schaffen. Die Diebe montierten den Steuerblock und die Zwangslenkzylinder ab und stahlen die Teile.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Treuchtlinger Polizei rund 10.000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

