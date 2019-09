Donau-Ries: Zwei Emus bei Otting entlaufen

Tiere wurden in der Nähe von Monheim gesichtet - vor 16 Minuten

OTTING/MONHEIM - In der Nacht von Samstag und Sonntag sind zwei Emus aus ihrem Gatter in Bergstetten (Gemeinde Kaisheim) entkommen. Ein Tier ist an der Landkreisgrenze immer noch auf freiem Fuß.

Die australischen Emus können bis zu 1,90 Meter hoch werden. © dpa



Die australischen Emus können bis zu 1,90 Meter hoch werden. Foto: dpa



Während einer des exotischen Laufvögel von einem Straußenhalter in der Nähe von Otting am Sonntag wieder eingefangen werden konnte, blieb das andere Tier zunächst verschwunden. Da die Tiere gut zu Fuß sind, können sie auch weite Strecken überwinden. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass der zweite Emu am Montagmorgen in der Nähe von Warching (Stadt Monheim) gesichtet wurde, so die Polizei in Donauwörth. Er muss also die Bundesstraße 2 kurz hinter der Grenze zum Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen überquert haben. Der Halter und die Polizei versuchen, das Tier zeitnah wieder einzufangen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.