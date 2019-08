Feuer in fränkischem E-Bike-Shop: Akkus drohten zu explodieren

TREUCHTLINGEN - Schwarzer Rauch stand am Sonntagnachmittag über der Treuchtlinger Innenstadt: Im Inneren eines E-Bike-Geschäfts war ein Feuer ausgebrochen. Flammen schossen aus dem Gebäude - doch Probleme machten vor allem die Zweiräder und die darin verbauten Akkus.

Bilderstrecke zum Thema Verkokelte Räder und gefährliche Akkus: Feuer in E-Bike-Store Ein Feuer in einem Treuchtlinger E-Bike-Geschäft forderte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr. Flammen schossen aus dem Gebäude, dicker Rauch stand über der Innenstadt. Besonders Akkus, die in dem Laden verkauft wurden, machten den Rettern Probleme. Verletzt wurde aber niemand.



Viele der Zweiräder sind verkokelt, die Reifen geschmolzen, auch am Gebäude selbst in der Schaden kaum zu übersehen: Ein Feuer in einem E-Bike-Geschäft in der Treuchtlinger Innenstadt dürfte wohl großen Schaden verursacht haben. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die mit einem größeren Aufgebot anrückte. Die Retter bemerkten Flammen, die aus dem Haus schossen und dichten Qualm.

Doch noch problematischer als das Feuer selbst waren wohl die Akkus, die in den E-Bikes verbaut sind. "Die Feuerwehr hat als erstes die Werkstatt ausgeräumt", sagt Volker Satzinger, zuständiger Kreisbrandinspektor. "Schwerpunkt lag hier auf einem Schrank mit Fahrrad Akkus für die E-Bikes, die hier in diesem Fahrradgeschäft verkauft wurden." Die nämlich können nicht mit Wasser gelöscht werden. Die einzige Chance, die die Retter hatten, war sie mit Sand zu bedecken und die Flammen so zu ersticken. Die Akkus schwelten noch und mussten in einer Metallwanne ins Freie gebracht werden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch den Brand selbst hatte die Feuerwehr relativ schnell unter Kontrolle. Wie hoch der Sachschaden genau ist, bleibt zunächst unklar - ebenso wie die Ursache. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

