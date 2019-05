Heuschrecken und Würmer sind nicht jedermanns Sache. Zwar waren die gebratenen Insekten beim Streetfood-Festival Treuchtlingen nicht der Renner, der sie in trendigen Metropolen derzeit sind – etliche Unerschrockene ließen sich aber auf das kulinarische Abenteuer ein. Weitere Mutige zog das schwarze Eis an, aber auch konventionellere Imbissgenüsse wie Rippchen und Porchetta, Schaschlik, Spiralkartoffeln, diverse Pommes-Variationen, Waffeln und Mini-Pfannkuchen kamen gut an. Neben den rund zwei Dutzend Ständen warteten zudem ein improvisierter „Stadtstrand“, Musik, Kinderunterhaltung und eine kleine Autoschau auf die Besucher. © Patrick Shaw