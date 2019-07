Klapperketten oder Badehose: Was ein Burggeist bei dieser Hitze wohl „drunter“ trägt? Das fragte sich vielleicht auch der ein oder andere Besucher des Treuchtlinger Burgfests 2019. Bei hochsommerlicher Hitze herrschte dort trotz Absage der „historischen“ Variante ein beachtlicher Andrang. Schatten und kühles Bier, Braten und Würstchen sowie Evergreens mit "Mary and the gold boys" vor der stimmungsvollen mittelalterlichen Kulisse auf der Oberen Veste ließen die Gäste das fehlende Kostümspektakel schnell vergessen. Nach Einbruch der Nacht erschien dann auch pünktlich der Burggeist, der sich allerdings nicht unters Büßerhemd blicken ließ, sondern stattdessen Buße für den jüngsten Vandalismus an seiner Behausung verlangte. © Patrick Shaw