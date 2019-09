Grundwasser: Alle Nutzer müssen kürzer treten

Kurzbeschreibung: Die Firma Altmühltaler Mineralbrunnen (früher Schäff-Bräu) mit Sitz in Treuchtlingen ist ein bundesweit tätiges Unternehmen der Getränkeindustrie. Es füllt an drei Standorten Mineralwasser und Erfrischungsgetränke in PET-Einwegflaschen ab und verkauft sie an Discounter unter deren Handelsmarken. Am Stammsitz in Treuchtlingen gibt es derzeit eine große Diskussion über die Erhöhung der Tiefengrundwasser-Fördermenge.

