Letzter Akt im Treuchtlinger Wasserstreit?

Kurzbeschreibung: Die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH & Co. KG (früher Schäff-Bräu) mit Sitz in Treuchtlingen ist ein deutschlandweit tätiges Unternehmen der Getränkeindustrie. Es füllt an drei Standorten in der Bundesrepublik Mineralwasser und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke in PET-Einweg-Flaschen ab und verkauft sie ausschließlich an Discounter unter deren Handelsmarken.

Am Hauptsitz Treuchtlingen gibt es derzeit eine große Diskussion über die Erhöhung der Wasserfördermenge aus dem Grundwasservorkommen unter der Stadt.

