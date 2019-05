Müllabfuhrtermine für Treuchtlingen

An diesen Tagen werden Restmüll, Bioabfall, Gelber Sack und die Papiertonne geleert

TREUCHTLINGEN - Die neuen Termine für die Müllabfuhr in Treuchtlingen stehen fest. Wegen einer Ausschreibung der Dienstleistungen gelten die Termine nur bis Mai 2019.

Generell gilt: 2019 werden die Restmülltonnen in den geraden Kalenderwochen geleert, die Biotonnen in den ungeraden Kalenderwochen. In der Zeit vom 29. April bis 2. November werden die Biotonnen wöchentlich geleert.

Restmüll

Kernstadt Treuchtlingen sowie Diertfurt, Eulenhof, Gstadt, Kästleinsmühle, Kohlmühle, Lehnleinsmühle, Möhrenberg, Sägmühle am Möhrenbach, Weinbergshof und Ziegelhütte: 14-tägig mittwochs in den geraden Kalenderwochen, also:

15.05., 29.05.

Auernheim, Bergnershof, Bubenheim, Dickmühle, Dornmühle, Eichhof, Falbenthal, Freihardt, Fuchsmühle, Graben, Grönhart, Gundelsheim, Haag, Hagenau, Heunischhof, Hürth, Kellerhaus, Mattenmühle, Metzenhof, Möhren, Naßwiesen, Neufang, Neuheim, obere Papiermühle, Oberheumödern, Rutzenhof, Schambach, Schertnershof, Siebeneichhöfe, untere Papiermühle, Unterheumödern, Wettelsheim, Wieshof, Windischhausen, Ziegelmühle, Zollmühle: 14-tägig dienstags in den geraden Kalenderwochen, also:

14.05., 28.05.

Schlittenhart: 14-tägig montags in den geraden Kalenderwochen, also:

13.05., 27.05.

Bioabfall

Kernstadt Treuchtlingen sowie Bubenheim, Dietfurt, Eulenhof, Graben, Grönhart, Gstadt, Hagenau, Kästleinsmühle, Kohlmühle, Lehnleinsmühle, Metzenhof, Möhrenberg, Naßwiesen, Neuheim, Sägmühle am Möhrenbach, Schertnershof, Weinbergshof, Ziegelhütte, Ziegelmühle, Zollmühle: 14-tägig mittwochs in den ungeraden Kalenderwochen (ab Mai wöchentlich), also:

08.05., 15.05., 22.05., 29.05.

Auernheim, Bergnershof, Dickmühle, Dornmühle, Eichhof, Falbenthal, Freihardt, Fuchsmühle, Gundelsheim, Haag, Heunischhof, Hürth, Kellerhaus, Mattenmühle, Möhren, Neufang, obere Papiermühle, Oberheumödern, Rutzenhof, Schambach, Siebeneichhöfe, untere Papiermühle, Unterheumödern, Wettelsheim, Wieshof, Windischhausen: 14-tägig dienstags in den ungeraden Kalenderwochen (ab Mai wöchentlich), also:

07.05., 14.05., 21.05., 28.05.

Schlittenhart: 14-tägig montags in den ungeraden Kalenderwochen (ab Mai wöchentlich), also:

13.05., 20.05., 27.05.

Gelber Sack

Kernstadt Treuchtlingen westlich der Altmühl, zum Beispiel Bahnhofstraße, Patrich, ohne den Bereich zwischen Kanalstraße und Luitpoldstraße, sowie Gstadt:

23.05., 26.06., 25.07., 23.08., 23.09., 23.10., 22.11., 18.12.

Kernstadt Treuchtlingen östlich der Altmühl, zum Beispiel Galgenbuck und Bereich zwischen Kanalstraße (inklusive) und Luitpoldstraße (inklusive), sowie Eulenhof, Kästleinsmühle, Kohlmühle, Lehnleinsberg, Möhrenberg, Weinbergshof, Wettelsheim:

24.05., 27.06., 26.07., 26.08., 24.09., 24.10., 25.11., 19.12.

Auernheim, Bergnershof, Dickmühle, Dietfurt, Dornmühle, Eichhof, Falbenthal, Freihardt, Fuchsmühle, Gundelsheim, Haag, Heunischhof, Hürth, Kellerhaus, Mattenmühle, Metzenhof, Möhren, Neufang, obere Papiermühle, Oberheumödern, Rutzenhof, Sägmühle, Schambach, Schertnershof, untere Papiermühle, Wieshof, Windischhausen, Ziegelhütte, Ziegelmühle, Zollmühle:

27.05., 28.06., 29.07., 27.08., 25.09., 25.10., 26.11., 20.12.

Bubenheim, Graben, Grönhart, Hagenau, Naßwiesen, Neuheim:

10.05., 13.06., 12.07., 09.08., 11.09., 11.10., 08.11., 06.12.

Papiertonne

Kernstadt Treuchtlingen westlich der Altmühl, inklusive Gutenbergstraße und Sparkassenhochhaus, zum Beispiel Bahnhofstraße, Patrich, ohne den Bereich zwischen Kanalstraße und Luitpoldstraße, sowie Gstadt:

20.05.

Kernstadt Treuchtlingen östlich der Altmühl, zum Beispiel Galgenbuck und Bereich zwischen Kanalstraße (inklusive) und Luitpoldstraße (inklusive), Kästleinsmühlenstraße, sowie Wettelsheim, Eulenhof, Möhrenberg, Kohlmühle, Weinbergshof, Kästleinsmühle:

17.05.

Restliche Ortsteile (ohne Wettelsheim):

21.05.

Die Abfuhrtermine ab Juni 2019 werden rechtzeitig bekanntgegeben, etwa über die AbfallApp Altmühlfranken. Ein persönlicher Abfuhrplan für 2019 steht im Internet unter www.landkreis-wug.de/abfuhrkalender zum Download bereit.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie, dass sich kurzfristig Änderungen ergeben können.