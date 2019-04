Notizen aus Treuchtlingen

Aktuelles in Kürze aus Stadt und Ortsteilen

Alpenverein wandert

TREUCHTLINGEN – Der Treuchtlinger Alpenverein bietet für Ostersamstag, 20. April, eine Halbtagswanderung rund um die Burg Abenberg an. Informationen, auch für Kurzentschlossene, gibt es unter Telefon 0163/2525239.

Organspende im Blickfeld

MARKT BEROLZHEIM – Die Organspende wird viel diskutiert. Beim nächsten Treffen der Hormonselbsthilfegruppe Altmühltal am Dienstag, 23. April, möchte die Heilpraktikerin Petra-Elisabeth Schielke dieses Thema im Austausch mit interessierten Besuchern von verschiedenen Seiten beleuchten und vertiefen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Berolzheimer Feuerwehrhaus, Moosgasse 1. Der Eintritt ist frei.

Stammtisch der Kulturen

SCHAMBACH – Der Verein „So fremd? So nah?“ lädt für Donnerstag, 25. April, 19 Uhr, zum interkulturellen Stammtisch ins Gasthaus „Zum Güldenen Ritter“ nach Schambach ein. Gäste jeder Herkunft sind willkommen.

Ostereier zu verkaufen

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger Pfadfinder verkaufen am Ostersamstag, 20. April, im Stadtgebiet Ostereier. Der Erlös kommt ihrem Sommerlager mit pfadfinderischen Spielen zugute. Von 6 bis 8 Uhr gibt es einen Verkaufsstand beim Lehner-Bäck in der Schwarzfeldstraße, ab etwa 8 Uhr stehen die Pfadfinder an der Sparkasse und der Metzgerei Geißelmeier in der Hauptstraße sowie nach dem Gottesdienst am Karfreitag, 19. April, vor der Marienkirche. Jedes Ei kostet 30 Cent.

Bebauungsplan liegt aus

REHLINGEN – Der Bebauungsplan für das Gebiet „Steingasse West“ in Rehlingen liegt ab Donnerstag, 18. April, für einen Monat im Langenaltheimer Rathaus aus. Die Träger öffentlicher Belange sind gesondert eingeschaltet worden. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 1,7 Hektar.

Muttertagsfahrt des VdK

WETTELSHEIM – Der VdK Wettelsheim organisiert für Samstag, 4. Mai, eine Muttertagsfahrt. Mehr Informationen zum Reiseziel und zur Anmeldung gibt es bis 20. April unter Telefon 09142/7433.

Gewerbeverein trifft sich

TREUCHTLINGEN – Zu seiner Jahresversammlung lädt der Treuchtlinger Gewerbeverein für Dienstag, 23. April, um 19 Uhr in die Wallmüllerstuben ein. Themen sind ein Rückblick auf die „Herbstlichter“, ein Resümee des Anschreibens „Wir sind Treuchtlingen“, ein Kurzvortrag über ein Online-Einzelhandelsportal für Altmühlfranken sowie Berichte von Bürgermeister, Touristinformation und aus dem Vorstand.

Stadtbücherei geschlossen

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger Stadtbibliothek bleibt am Karsamstag, 20. April, geschlossen. Dafür bittet das Team um Verständnis.

„Powerstoffe der Natur“

MARKT BEROLZHEIM – Die Kräuterfrau Claudia Hülstrunk bietet Veranstaltungen zum Thema „Powerstoffe der Natur“ an. An den Sonntagen, 14. und 28. April, sowie am Montag, 22. April, geht es jeweils um 15 Uhr in Markt Berolzheim, am Altmühlsee und in Treuchtlingen zum Kräutersammeln. Die Anmeldung und Rückfragen zu allen Veranstaltungen sind unter den Telefonnummern 09146/95066 oder 0170/7470261 möglich.

