Osterdorf: Mofafahrer und Mitfahrerin schwer verletzt

63-Jähriger kam in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab - vor 43 Minuten

OSTERDORF - Ein Mofafahrer und seine Mitfahrerin sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße nahe Osterdorf schwer verletzt worden.

Der 63-jähriger Rollerfahrer und seine 61-jährige Mitfahrerin verunglückten am Dienstagnachmittag, 23. April, auf der Kreisstraße WUG 11 von Pappenheim zur B2 auf Höhe Osterdorf. Der Mann war in einer scharfen Linkskurve nach rechts aufs Bankett geraten. Es gelang es ihm nicht mehr, auf die Fahrbahn zurückzulenken, sodass der Roller in den Straßengraben stürzte.

Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem neuwertigen Motorroller entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

