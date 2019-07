Paukenschlag im Treuchtlinger Wasserstreit: Ministerium sagt nein

Gespräch in München bringt wohl unerwartete Wende - Bürgerbegehren ist zulässig - vor 16 Minuten

TREUCHTLINGEN - Paukenschlag im Gezerre um die Mineralwasserrechte für die Treuchtlinger Firma Altmühltaler: Verlässlichen Informationen zufolge lehnt das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz den Antrag auf die geplante Fördermengenerhöhung ab und hat dies auch bereits dem Weißenburger Landratsamt empfohlen. Das Bürgerbegehren mit dem selben Ziel hat die Stadtverwaltung unterdessen geprüft und hält es für zulässig.

Rund 54.000 Flaschen Mineralwasser und Limonade laufen im Altmühltaler-Werk in der Treuchtlinger Stadtmitte stündlich vom Band. Ohne die beantragte Fördermengenerhöhung und den damit verbundenen Umzug an die Heusteige könnte das vorerst auch so bleiben. Foto: Patrick Shaw



Aufgrund der vorsichtig positiven Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes und der betont neutralen Haltung von Landrat Gerhard Wägemann war die Hoffnung auf einen positiven Bescheid für die probeweise Mehrentnahme von bis zu 300 Millionen Litern Mineralwasser aus dem rund 250 Meter tiefen Sandsteinkeuper unter dem Treuchtlinger Nagelbergbrunnen sowie die damit verbundene Auslagerung des Getränkeriesen aus der Stadtmitte in den vergangenen Wochen bei Altmühltaler Mineralbrunnen, Bürgermeister Werner Baum und großen Teilen des Stadtrats eher gewachsen. Doch nun das: Absolut verlässlichen Informationen aus eng an dem Verfahren beteiligten Kreisen zufolge schiebt offenbar das Umwelt- und Verbraucherministerium in München den großen Plänen einen Riegel vor.

Dem Insider, der ungenannt bleiben möchte, gab es am vergangenen Freitag ein Abstimmungsgespräch zwischen Landratsamt und Staatsministerium. Darin hätten Ministeriumsvertreter insbesondere in zwei Punkten große Bedenken hinsichtlich der zusätzlichen Förderung von Tiefenwasser geäußert. Zu einen sei es rechtlich mindestens fragwürdig, dass die Treuchtlinger Stadtwerke und nicht die Firma Altmühltaler selbst den Wasserrechtsantrag gestellt hätten. Zum anderen sei man sich über die im Freistaat primär vorgesehene Nutzung von Tiefengrundwasser als Mineral-, Heil- und Thermalwasser nicht so einig, wie dies im Landesentwicklungsplan ausformuliert sei.

Auslagerung ade?

Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde muss dieser Lesart zwar nicht folgen, dürfte ihr aber sowohl fachlich als auch parteipolitisch große Bedeutung zumessen. Ein ablehnender Bescheid aus Weißenburg würde dann auch den Ende Mai mit großer Mehrheit vom Treuchtlinger Stadtrat beschlossenen Pachtvertrag für den Nagelbergbrunnen hinfällig machen - und wohl zumindest kurzfristig auch die Umzugspläne für die Produktionsstätte des Getränkekonzerns direkt am Treuchtlinger Rathaus und Stadtschloss. Mittelfristig halten es viele Beobachter indes für möglich, dass sich ein Wechsel an den Standort des neuen Hochregallagers an der Heusteige für das Unternehmen wegen der einfacheren Logistik dennoch rechnet - unter Umständen verbunden mit einer Produktionssteigerung bei den Limonaden.

Bürgermeister Werner Baum wollte am Dienstagabend (2. Juli) noch nicht zu der für seine Politik der vergangenen Monate schlechten Nachricht Stellung nehmen. Er sei weder an dem Gespräch im Ministerium beteiligt gewesen, noch liege ihm der endgültige Bescheid des Landratsamtes vor. Dieser soll voraussichtlich am 18. Juli ergehen und der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Auch dazu ist die Stadt Treuchtlingen den aktuellen Informationen zufolge nicht eingeladen.

Bürgerbegehren wäre zulässig

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens "Stop zum Raubbau am Tiefengrundwasser" dürfte die Wende in der Auseinandersetzung unterdessen freuen. Über den von ihnen angestrengten Bürgerentscheid berät der Treuchtlinger Stadtrat dennoch in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Juli. Dies geschehe völlig unabhängig von der Entwicklung in Weißenburg und München, so Rathauschef Baum.

Rathaus-Geschäftsleiter Christian Kundinger zufolge sind die formale Zulässigkeit und die Unterschriftenlisten mittlerweile geprüft. 1602 Treuchtlinger hätten sich mit ihrer Unterschrift für einen Bürgerentscheid ausgesprochen, knapp über 1450 der Stimmen seien gültig. Das sind gut 14,5 Prozent der wahlberechtigten Gemeindebürger - bei neun Prozent oder knapp 900 Bürgern liegt die erforderliche Hürde. Die Verwaltung empfehle dem Stadtrat deshalb, den Bürgerentscheid zu genehmigen und durchzuführen - wenn das nach der jüngsten Entwicklung überhaupt noch nötig ist.