Vor 27 Jahren begann im Treuchtlinger Kurpark die Renaturierung der in den 1910er Jahren kanalisierten Altmühl. In den nächsten Jahren geht er bei Gunzenhausen weiter. Den von 2003 bis 2008 zurückgebauten Abschnitt zwischen Gundelsheim und Fischerhaus, den unsere Bilderstrecke zeigt, hat die Natur bereits zurückerobert.

Unsere Leser haben das Unwetter über Treuchtlingen am Sonntagabend im Bild festgehalten. Ein Überblick.

Ein Feuer in einem Treuchtlinger E-Bike-Geschäft forderte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr. Flammen schossen aus dem Gebäude, dicker Rauch stand über der Innenstadt. Besonders Akkus, die in dem Laden verkauft wurden, machten den Rettern Probleme. Verletzt wurde aber niemand.