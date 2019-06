Treuchtlingen: Bei Sturz vom Rad schwer verletzt

55-Jährige zog sich Knochenbrüche an beiden Armen und im Gesicht zu - Ursache unklar - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Beim Sturz von einem E-Bike hat sich eine 55-Jährige am Freitag (31. Mai) nahe Treuchtlingen schwer verletzt.

Die Frau aus dem Landkreis Eichstätt war am Freitagnachmittag mit ihrem Pedelec allein am Hagenhof unterwegs und stürzte aus noch ungeklärten Gründen. Dabei zog sie sich mehrfache Knochenbrüche an beiden Armen und im Gesicht zu.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Nürnberger Süd-Klinikum. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar, weil niemand den Vorfall beobachtet hat. Die Frau selbst könne sich bisher an nichts erinnern.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.