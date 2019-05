Treuchtlingen: Bürgersprechstunde zum Thema Wasser

Experten und Stadtverwaltung stehen in der Stadthalle Rede und Antwort - vor 12 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Donnerstag, 23. Mai, um 17 Uhr findet in der Treuchtlinger Stadthalle eine Bürgersprechstunde zum Thema Wasser statt. Anschließend berät der Stadtrat über dieses Thema.

Die Mitglieder des Treuchtlinger Stadtrats treffen sich am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr zu ihrer öffentlichen Sitzung. Der bestimmende Tagesordnungspunkt wird der Antrag der Stadtwerke Treuchtlingen auf Erteilung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser für die Firma Altmühltaler Mineralbrunnen sein.

Die Sitzung findet dieses Mal in der Stadthalle statt, da wegen der Wasserthematik eine größere Zahl an Zuhörern erwartet wird. Bereits um 17 Uhr lädt die Stadtverwaltung deshalb zur Bürgersprechstunde in die Stadthalle ein. Bürgermeister Werner Baum, Stadtwerke-Chef Max Filser, zwei Diplom-Geologen, sowie ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes werden die Fragen aus der Bevölkerung beantworten. Zur Sitzung hat sich auch der Bayerische Rundfunk angekündigt, der Fernsehaufnahmen anfertigen wird.

Weitere Themen der Stadtratssitzung sind die Vorstellung des Sicherheitsberichts der Polizeiinspektion Treuchtlingen, die Vergabe der Planungen für den Neubau der Gemeindeverbindungsstraße nach Haag sowie verschiedene Bauanträge.