Die Treuchtlinger Kulttour zieht die Gäste an: In den zwölf Locations war es am Samstagabend mancherorts sehr voll, trotz des eher durchwachsenen Wetters. Die Bandbreite der Bands reichte von Rock- und Pop-Musik über Fränkische Mundart bis hin zu Kirchenmusik. © Benjamin Huck