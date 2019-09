Ausgebremst: Zehn Tonnen gehäckselter Mais aus einem umgekippten Traktoranhänger haben am Montagmorgen (16. September) mehrere Stunden lang die Augsburger Straße an der Treuchtlinger Heusteige blockiert. Ursache war nach Aussage des 18-jährigen Fahranfängers, der aushilfsweise am Steuer saß, ein Fahrfehler nach einem Überholmanöver eines anderen Autos. © Patrick Shaw