Treuchtlingen: Naturfrevler entrinden Bäume

Mehrere Gewächse am Partnerschaftsplatz und im Stadtpark betroffen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Unbekannte Vandalen haben in den vergangenen 14 Tagen an einigen Bäumen in Treuchtlingen Schaden angerichtet.

Unbekannte haben an mehreren Ahornbäumen am Partnerschaftsplatz in Treuchtlingen die Rinde abgeschabt. © Benjamin Huck



Wie die Polizei mitteilt, schälten die Täter an mehreren Auslegern der Ahornbäume am Partnerschaftsplatz sowie an einer Eibe im Stadtpark großflächig die Rinde ab. Der Stadt entstand ein Schaden von ungefähr 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09142/96440.

Bereits im April kam es in Treuchtlingen zu einem Vandalismusvorfall. Damals hatten Unbekannte auf der Treuchtlinger Burg­ruine massiv randaliert.

