Treuchtlingen: Promenadenbrücke wird gesperrt

Sanierung in der Bürgermeister-Döbler-Allee startet am Montag - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Montag starten die Sanierungsarbeiten an der Promenadenbrücke in der Bürgermeister-Döbler-Allee. Bis zum September sind mit Sperrungen zu rechnen.

Wird ab Montag (13. Mai) saniert: Die Altmühlbrücke in der Bürgermeister-Döbler-Allee in Treuchtlingen. © Patrick Shaw



Gleich zwei Brücken werden ab nächster Woche in der Treuchtlinger Innenstadt und im Kurpark saniert. Die Fahrbahnübergangskonstruktion der "Promenadenbrücke" in der Bürgermeister-Döbler-Allee wird nun – nach langen Diskussionen im Stadtrat – erneuert. Die mit der Maßnahme beauftragte Baufirma Antritt-Bau aus Arberg wird die Arbeiten von Montag, 13. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 6. September, ausführen.

Während der Bauzeit ist die Brücke zunächst im wechselnden Modus jeweils halbseitig mit Ampelregelung befahr- und begehbar. Während den Pfingstferien (6. bis 21. Juni) und in den Sommerferien (29. Juli bis 9. September) wird die Brücke komplett gesperrt – auch für Fußgänger. In Ausnahmefällen könne sich die Phase der Vollsperrung verändern, dies werde jedoch frühzeitig bekanntgegeben, so die Stadt in einer Mitteilung.

Außerdem wird ebenfalls ab kommendem Montag, 13. Mai, die Brücke im nördlichen Teil des Kurparks auf Höhe des Busunternehmens Engeler erneuert. Der Holzsteg wird von den Mitarbeitern des Bauhofs komplett ausgetauscht. Die Brücke ist voraussichtlich für eine Woche nicht nutzbar.