Treuchtlingen: Unwetter hält Feuerwehr auf Trab

Mehrere Bäume sind im Stadtgebiet umgestürzt - Blechdach am Bauhof abgedeckt - vor 55 Minuten

TREUCHTLINGEN - Ein Unwetter fegte am Sonntagabend über Treuchtlingen. Für die Feuerwehr bedeutete das einen Dauereinsatz im Stadtgebiet.

Ein abgeknickter Baum in der Nürnberger Straße in Treuchtlingen hat am Sonntagabend für Verkehrsbehinderungen gesorgt. © Werner König/privat



Wie Feuerwehrkommandant Christoph Misoph auf Anfrage mitteilt, musste die Wehr am Sonntagabend dreimal ausrücken, um über die Fahrbahn gestürzte Bäume zu beseitigen. Das war in der Nürnberger Straße, der Hauptstraße und am Brühl der Fall. Zwischendrin hieß es, dass ein Blechdach des Bauhofs in der Dietfurter Straße auf die benachbarten Gleise geweht worden sei. "Das hat sich vor Ort als falsch herausgestellt, allerdings flog das Dach auf die andere Seite der Verbindungsstraße zur Heusteige", so Misoph.

An den Einsätzen waren etwa 15 Feuerwehrleute beteiligt. Nach Beseitigung der Sturmschäden ging es noch zur Brandnachschau in den Fahrradladen in der Kirchenstraße. Dort war am Sonntagnachmittag ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen, die Lithium-Akkus der Fahrräder drohten unter der Hitze zu explodieren.

Nach einer kurzen Nacht ging es für die Feuerwehrler gleich am Montagmorgen weiter: Gegen 5.30 Uhr wurden sie vom Rettungsdienst um Unterstützung gebeten, um eine Person mit der Drehleiter aus ihrer Wohnung zu bringen.

Auch Bahnreisende müssen seit Sonntagabend geduldig sein: Auf der Strecke zwischen Treuchtlingen und Nürnberg, auf Höhe von Georgensgmünd und Roth, sind mehrere Bäume ins Gleis gefallen. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten noch. In ganz Franken hat der Sturm hohen Schaden hinterlassen.