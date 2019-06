Treuchtlinger Volksfestbier für gut befunden

Biergott ist sich sicher: "Dieser Sud schmeckt jedem gut" - Maß wird teurer - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN/WETTELSHEIM - Der Stadtrat befand den Gerstensaft fürs Treuchtlinger Volksfest für würdig, das Festbier wird heuer aber etwas teurer.

Festzug-Macher Eduard Raab, Braumeister Jochen Engelhardt, Tourismuschefin Stefanie Grucza, Gambrinus Thomas Stechhammer, Bürgermeister Werner Baum und Festwirt Roland Rachinger (von links) testeten das erste Fass Volksfest-Bier. Foto: Patrick Shaw



Die Maßkrüge sind wieder voll und das Dutzend auch: Mit der traditionellen Bierprobe auf dem Wettelsheimer Keller hat in Treuchtlingen die Volksfest-Saison begonnen. Es ist die zwölfte mit dem Bier aus dem Rohrachdorf und ebenso die zwölfte, in der Thomas Stechhammer als "Gambrinus" hoch auf dem Brauerei-Gespann die beiden Festzüge anführen wird.

Die für viele Feierlustige wichtigste Nachricht ist indes weniger schön: Der Bierpreis steigt. 6,90 Euro kostet der Liter Festbier aus der Wettelsheimer Brauerei Strauß heuer, 20 Cent mehr als im Vorjahr. Die Maß Gutmann-Weizen schlägt mit 7,20 Euro zu Buche, 30 Cent mehr als zuletzt. "Mit unter sieben Euro fürs Festbier gehören wir aber immer noch zu den Günstigsten in der Region", erklärte Bürgermeister Werner Baum in der vorausgegangenen Sitzung, in welcher der Stadtrat Preis und Lieferant des Gerstensaftes abgesegnet hatte.

Das und die weiteren Themen rund um Straßenbau und Haushalt (Bericht folgt) gingen diesmal so schnell, dass die Ratsmitglieder – vermutlich erstmals in der Geschichte der Volksfest-Bierprobe – pünktlich in Wettelsheim erschienen. Dort warteten neben dem Gambrinus bereits Braumeister Jochen Engelhardt, Festwirt Roland Rachinger, Touristinfo-Leiterin Stefanie Grucza, Festzug-Macher Eduard Raab und das letztjährige Volksfest-Madl Nikola Neumann mit dem ersten Fass Festbier, das Rathauschef Baum mit nur einem Hammerschlag und einem zweiten "Sicherheitshieb" anstach.

Süffig und nicht zu stark

Das "flüssige Gold" darin hat wie gewohnt fünfeinhalb Prozent Alkohol und mit 13,8 Prozent eine etwas höhere Stammwürze als im Vorjahr. "Es ist bewusst nicht zu stark, damit man auch ein paar mehr trinken kann", so Engelhardt. "Dieser Sud schmeckt jedem gut", ist sich "Biergott" Thomas Stechhammer sicher.

Das Volksfest wird heuer erstmals von der Kur- und Touristinformation organisiert, deren neue Leiterin Stefanie Grucza gesteht, Treuchtlingens wohl wichtigste Veranstaltung "noch gar nicht zu kennen". Entsprechend verändert sich diesmal nur wenig, um dem neuen Team Zeit zum Einarbeiten zu geben. Lediglich am Ambiente des Biergartens und an den Toiletten haben die Macher etwas gefeilt sowie mangels Beteiligung die Verlosung gestrichen.

Höhepunkte des Volksfests 2019 sind neben bewährten Programmpunkten wie Tauziehen, Kindernachmittag, Schubkarren-Gaudi, Feuerwerk, Boxwettkampf, Vereins- und Ehrenamtsabend insbesondere am 12. Juli der Auftakt mit den "Störzelbachern" sowie der große Abschluss-Festzug am 21. Juli unter dem Motto "Hör mal, wie das klingt" (ausführliche Übersicht folgt).