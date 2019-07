Verkehr: Ab sofort wird in Treuchtlingen kontrolliert

Wach- und Schließgesellschaft macht ab sofort Jagd auf Tempo- und Parksünder - vor 49 Minuten

TREUCHTLINGEN - Raserei in Tempo-30-Zonen, zu langes Parken, Rücksichtslosigkeit an Zebrastreifen, vor Schulen und vor Kindergärten: All das kommt in fast jeder Bürgerversammlung zur Sprache. Die Stadt Treuchtlingen will deshalb in einem einjährigen Probelauf zusammen mit der Wach- und Schließgesellschaft Nürnberg sowie in Abstimmung mit der örtlichen Polizei das Thema Verkehrssicherheit verstärkt angehen und kontrollieren.

Falschparker und Temposünder müssen in Treuchtlingen auf der Hut sein: Das neue Verkehrs- und Parkraummanagement verteilt ab sofort "Knöllchen". © TK-Archiv/Patrick Shaw



Falschparker und Temposünder müssen in Treuchtlingen auf der Hut sein: Das neue Verkehrs- und Parkraummanagement verteilt ab sofort "Knöllchen". Foto: TK-Archiv/Patrick Shaw



Andere Kommunen im Landkreis wie beispielsweise Pleinfeld, Gunzenhausen oder Weißenburg haben bereits ein solches "Verkehrs- und Parkraummanagment". Ab Mitte Juli werden nun auch in der Altmühlstadt und ihren Ortsteilen an Gefahrenstellen wie Bushaltestellen, Zebrastreifen, Schulen und Kindergärten sowie in Straßen mit Tempolimit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, ab Herbst auch das Parkverhalten zu kontrollieren.

Ziel des Verkehrs- und Parkraummanagements ist es laut Stadtverwaltung, "neben einer grundsätzlich höheren Verkehrssicherheit den Beschwerden und Anregungen der Bürger Rechnung zu tragen und damit ein angenehmeres, ruhigeres Lebensumfeld zu schaffen".

Auch Radfahrern, die sich regelwidrig verhalten und etwa auf Gehsteigen unterwegs sind, droht im Zuge der neuen Verkehrsüberwachung ein "Knöllchen". Das bestätigte Rathaus-Geschäftsführer Christian Kundinger in der jüngsten Stadtratssitzung auf Nachfrage von Stefan Fischer (SPD). Ihm zufolge sollen die Kontrolleure künftig überdies auch ein Auge auf das Hundeverbot und den grassierenden Vandalismus im Kurpark haben.