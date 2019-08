Ein Feuer in einem Treuchtlinger E-Bike-Geschäft forderte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr. Flammen schossen aus dem Gebäude, dicker Rauch stand über der Innenstadt. Besonders Akkus, die in dem Laden verkauft wurden, machten den Rettern Probleme. Verletzt wurde aber niemand. © NEWS5 / Goppelt