Volle Häuser bei der Kulttour in Treuchtlingen

Kneipenfest feiert am Samstag seine elfte Auflage - vor 14 Minuten

TREUCHTLINGEN - Rock- und Popmusik im Imbiss, sakrale Klänge in der Kirche oder fränkische Mundart im Gasthaus: Diese Vielfalt auf engstem Raum gibt es bei der Treuchtlinger Kulttour.

Viel los im Imbiss: Mancherorts war bei der Kulttour in Treuchtlingen kein Durchkommen mehr, so voll war es am Samstagabend, etwa bei der Band Intakt. © Benjamin Huck



Viel los im Imbiss: Mancherorts war bei der Kulttour in Treuchtlingen kein Durchkommen mehr, so voll war es am Samstagabend, etwa bei der Band Intakt. Foto: Benjamin Huck



Zur elften Auflage des Kneipenfests am Samstagabend sind die Menschen aus Stadt und Land zahlreich nach Treuchtlingen gekommen. An zwölf Orten waren 13 Bands zu Gast und haben den ganzen Abend über durchgespielt. Mancherorts war kaum ein Durchkommen möglich, so viele Besucher waren vor Ort und haben sich nicht von dem eher kalten und verregneten Wetter abhalten lassen.

Organisator Holger „Holm“ Maurer war am Abend zufrieden mit dem Ablauf, auch wenn er in den Tagen zuvor noch einiges umplanen musste: Ein Lokal stand wegen eines Todesfalls nicht zur Verfügung, die Band musste in die Stadthalle ausweichen. Und am Samstag selbst gab es bei der Gruppe Pluspunkt einen Krankheitsfall, weshalb im Central-Kino noch schnell umdisponiert werden musste: Holm engagierte den Künstler Tim Brown aus Erlangen, der bereits beim Supertalent mitmachte sowie als Schlagzeuger und Sänger in verschiedenen Bands tätig ist.

Bilderstrecke zum Thema Treuchtlingen feiert die elfte Auflage der Kulttour Am Samstagabend fand in Treuchtlingen die elfte Auflage der "Kulttour" statt. Bei dem Kneipenfest konnten die Besucher 13 Bands an zwölf Orten hören.