Von Treuchtlingen nach Afrika: "Gott ist nicht deutsch"

Christina Feldhäuser unterrichtete junge Leute im "House of Skills" in Gambia und lernte viel - vor 9 Minuten

ES WAR EIN SOMMERFEST DER KONTRASTE - Es war ein Sommerfest der Kontraste, das die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) an der Treuchtlinger Stadthalle gefeiert hat: Gottesdienst und Biergarten, Geselligkeit und Elend. Über letzteres berichtete Christina Feldhäuser, die drei Monate lang in Gambia tätig war. Im Interview erzählt die 25-jährige Sonderpädagogin über ihre Zeit im "House of Skills".

Christina Feldhäuser beim Unterricht im „House of Skills“ in Gambia. © Foto: privat



Frau Feldhäuser, was genau ist das "House of Skills"?

Eine Ausbildung, Arbeit und Perspektiven fehlen vielen Menschen in Gambia. Um ihnen in dieser Not zu begegnen und Gottes Liebe weiterzugeben, hat Roland Rösch mit seiner Frau Gunda das "House of Skills" gegründet. Es ist eine Berufsschule. Junge Gambier erhalten hier eine Lehre zum Automechaniker, Maurer, Elektriker, Metallarbeiter, Bäcker und bald auch zum Verwaltungsangestellten. Später sollen sie selbst andere ausbilden. Weil viele junge Leute in Gambia keine Zukunft sehen, flüchten sie auf dem gefährlichen "Backway" über Lybien nach Europa. Doch Deutschland schickt 95 Prozent von ihnen zurück. Die Rückkehrer gehen jedoch häufig nicht mehr zu ihren Familien, weil sie glauben, diesen Schande gebracht zu haben – ein Kreislauf der Perspektivlosigkeit.

Wie lief Ihr Alltag in Gambia ab?

Einen richtigen Alltag hatte ich nicht. Oft kommt etwas dazwischen, und es wird immer das erledigt, was gerade am dringendsten ist. Morgens haben wir uns um 7.45 Uhr zur Andacht getroffen, dann begann die Arbeit. Das war bei mir an zwei Tagen pro Woche das Unterrichten. Dazwischen habe ich im Büro geholfen oder dort, wo gerade Arbeit anfiel. Um 9.30 Uhr ist Frühstückspause, um 13.45 Uhr Mittagessen, damit die muslimischen Lehrlinge und Angestellten zum Gebet können. Gegessen wird gemeinsam aus einer Schüssel, jeder isst aber von seiner Ecke. Auch nach der Arbeit gab es genug zu tun: Unterricht vorbereiten, Gebetsabende, Teetrinken mit den Lehrlingen und donnerstags "Kid’s Club", eine Betreuung für Kinder aus dem Dorf. Es konnte aber auch passieren, dass ich eigentlich Unterricht vorbereiten wollte, dann aber wegen einer kranken Ziege mit dem Tierarzt telefonieren, der Köchin Geld für den Markt geben, mich mit einem neuen Bewerber unterhalten oder mit den Frauen in den Garten rennen musste, um die Wäsche vor dem Regen zu retten. Und wenn ich dann wirklich anfangen wollte, war der Strom weg. So lernt man, flexibler und nicht so perfektionistisch zu sein.

Was haben Sie unterrichtet?

Neben der praktischen und theoretischen erhalten die Lehrlinge auch eine allgemeine Ausbildung. Ich durfte vier Jungs das Lesen, Schreiben und Mathematik beibringen. Zwei von ihnen waren zuvor nur auf der Koranschule. Alle waren eifrig, fragten nach Hausaufgaben und Büchern und waren begeistert, schließlich selbst lesen oder einen Brief verfassen zu können. Zu Beginn bedankten sie sich nach dem Unterricht mit Handschlag: "Thank you, teacher!" Eines meiner schönsten Erlebnisse war, als einer der Jungs in der Werkstatt auf mich zukam und mir strahlend und vor Aufregung zitternd vorlas: "Now I can read a story!"

Was ist die wichtigste Erkenntnis aus Ihrem Gambia-Aufenthalt?

Wenn man andere Menschen trifft und von ihnen lernen möchte, nachfragt und ehrlich an ihnen und ihrer Geschichte interessiert ist, sind am Ende alle reicher. Die Gambier haben mir wahrscheinlich viel mehr beigebracht als ich ihnen. In einem afrikanischen Land wird einem außerdem bewusst, wie unfassbar privilegiert wir sind. Ich habe auch gelernt, wie "deutsch" ich bin: dass ich meinen Tag danach bewerte, wie viel ich geschafft habe, und wie wichtig mir die Erledigung von Aufgaben ist. Gambier legen viel Wert auf Beziehungen, schon die Begrüßung dauert viel länger. Wir können definitiv eine Menge von ihnen lernen.

Welche Auswirkungen auf Ihren Glauben hatten die Erfahrungen in Gambia?

Ich habe gelernt, dass auch Gott gar nicht so "deutsch" ist, wie meine Vorstellung von ihm. Ihm geht es darum, dass wir uns an ihn wenden, eine Beziehung zu ihm haben und das Leben mit ihm genießen – nicht um das, was wir leisten oder schaffen.

Mehr über das "House of Skills" gibt es am Sonntag, 20. Oktober, wenn die Initiatoren Gunda und Roland Rösch im Gottesdienst der LKG über das Projekt informieren.

Interview: JÜRGEN LEYKAMM E-Mail