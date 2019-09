Was vom Treuchtlinger Mega-Dorffest bleibt

BUBENHEIM - Es war eines der größten Ereignisse, die der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen je gesehen hat: Das zehnte Bayern-3-Dorffest am 8. September 2018 auf dem Bubenheimer Flugplatz. Vor allem Vereine und Ehrenamtliche trugen in monatelanger Vorbereitung und am Tag selbst zum Gelingen der Mammutveranstaltung mit rund 80 000 Besuchern bei. Doch was hatten sie davon? Ein Jahr danach haben wir nachgefragt.

An die 80 000 Konzertbesucher verwandelten vor einem Jahr beim Bayern-3-Dorffest den Bubenheimer Flugplatz in ein riesiges Festivalgelände. Foto: Benjamin Huck



Die Einnahmen aus dem Verkauf von Würstchen, Steaks und Gebäck gingen anteilig an die Vereine, je nachdem, wie viele Kuchen die Mitglieder gebacken oder Arbeitsstunden sie geleistet hatten. Pro Arbeitsstunde erhielt jeder Verein sieben Euro zur freien Verfügung. Manche spendeten die Summe anschließend für andere Zwecke, andere verwendeten sie für die Vereinsarbeit. Der Imagegewinn für die Stadt lässt sich freilich nicht in Euro beziffern.

Bereits vor dem Mammut-Festival mit fünf teils international bekannten Bands stand zudem die Frage im Raum, was ein solches Ereignis mit der "Grundversorgung" an Information, Unterhaltung und Bildung zu tun habe. "Oder wie sonst wird die Rechtfertigung konstruiert, so eine Veranstaltung durch eine Anstalt zu betreiben, die durch Zwangsbeiträge finanziert wird?", fragte zum Beispiel einer unserer Leser.

BR-Sprecherin Bettina Bundt teilt auf Anfrage mit, dass die Sachkosten (also etwa die Technik oder die Bratwürste) komplett von Sponsoren übernommen wurden. Diese hatten auch Werbeflächen beim Festival. Die Sponsoringverträge wurden mit der Tochterfirma BR-Media abgeschlossen. Einzig die Personalkosten der Radiomitarbeiter seien aus den Rundfunkgebühren bezahlt worden – allein schon aus Gründen der Unabhängigkeit, so Bundt. Zum Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Welle Bayern 3 gehöre aber eben auch die Unterhaltung.

Das diesjährige Bayern-3-Dorffest findet übrigens – bedeutend kleiner als die Jubiläumsauflage 2018 – auch wieder am 8. September statt, also heuer ausnahmsweise an einem Sonntag. Im schwäbischen Unterthingau bei Kempten stehen ab 15 Uhr Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss und Sido auf der Bühne.