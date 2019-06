Rund 54.000 Flaschen Mineralwasser und Limonade laufen im Altmühltaler-Werk in der Treuchtlinger Stadtmitte täglich vom Band. Die Technik dahinter ist zwar nicht geheim, in die Karten ließ sich das Unternehmen in der Vergangenheit aber eher selten schauen. Das ändert sich derzeit etwas, weil auch die Konzernführung spürt, dass die Bürger transparente Entscheidungen wollen. Zusammen mit der Jungen Union und weiteren Gästen durfte unsere Zeitung hinter die Kulissen blicken. © Patrick Shaw