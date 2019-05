Wirtschaftsjunioren: "EU an Fehlern wachsen lassen"

Weißenburgs WJ-Vorsitzender Stephan von Galkowski wünscht sich ein starkes Europa - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN/WEISSENBURG - Die Europawahl und die angespannte Lage bei den Automobilzulieferern treiben auch die Weißenburger Wirtschaftsjunioren um. So sieht ihr Vorsitzender die Lage.

Nach dem Stellenabbau bei der Firma Alfmeier und der Maikundgebung in Treuchtlingen – der ersten seit einem halben Jahrhundert mit Demonstrationszug – befürchtet der Vorsitzende der Weißenburger Wirtschaftsjunioren, Stephan von Galkowski, eine wachsende Unzufriedenheit mit der EU. Im Interview mit dem Treuchtlinger Kurier bricht eine klare Lanze für ein starkes und einiges Europa.

Herr von Galkowski, der Gedanke liegt nahe, dass die Wirtschaftsjunioren die Proteste der Arbeitnehmer und Gewerkschaften eher kritisieren und für ein wirtschaftsliberales Europa plädieren. Stimmt das?

Nein. Ich freue mich, dass in Treuchtlingen demonstriert wurde und die Redner die Wichtigkeit der Europäischen Union vermittelt haben. Ich schließe mich dem DGB-Ortsvorsitzenden Willi Rupert an, wenn er sagt, dass bei der EU nachgesteuert werden muss. Dies tue ich mit der Haltung, dass man als Pionier bei neuen Projekten – und das ist die EU immer noch – Fehler zulassen, sie erkennen und daran wachsen muss. Niemand macht auf Anhieb alles richtig. Grobe Fehler der EU mit schwerwiegenden Folgen für unsere Gesellschaft kann ich aber nicht erkennen. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass Unternehmer und Gewerkschaften mit gutem Beispiel vorangehen und bei gemeinsamen Themen keine Spaltung erzeugen, wie es die Rechtspopulisten tun.

Aber erzeugt nicht gerade die wachsende Ungleichheit Spaltung? Viele Menschen haben den Eindruck, dass die EU wirtschaftliche Interessen über soziale Aspekte stellt und die Bürger dagegen machtlos sind.

Ich glaube, man darf Unternehmensinteressen nicht als konträr zu sozialen Interessen verstehen, wie es die Gewerkschaften teils propagieren. Es gilt hier bei uns wie auch für die EU, mehr Transparenz zu schaffen und einen Gesamtblick auf alle Bedürfnisse und ihre Treiber zu entwickeln. Mir kommt bei solchen Demonstrationen ebenso wie in der allgemeinen Diskussion über Europa der Blick auf das zu kurz, was gut läuft. So sehen die Wirtschaftsjunioren in Altmühlfranken und ganz Deutschland Europa klar als Errungenschaft, die es zu wahren und weiterzuentwickeln gilt. Deshalb rufen sie auf, wählen zu gehen.