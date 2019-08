Tropische Hitze: In Teilen Frankens drohen Gewitter

Schwüle Luftmassen bestimmen noch bis Mittwoch das Wetter - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Die Gefahr für Donner, Blitze und Starkregen bleibt auch am Dienstag hoch. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Nachmittag in Teilen Frankens vor Gewittern. Bis Mitte der Woche sorgt Hoch "Corina" außerdem für eine tropische Schwüle.

+++ Am Dienstag kann es erneut ungemütlich werden, ab Mittag steigt die Gefahr von Wärmegewittern. Dort, wo es trocken bleibt, dominiert die Sonne das Wetter. Bei Werten von maximal 28 Grad bleiben die Temperaturen auch in einem erträglichen Bereich.

+++ Der Mittwoch wird dann einen Ticken wärmer: Vielerorts dürfte die 30-Grad-Marke fallen, es bleibt trocken und sonnig. Am Donnerstag kippt das Wetter dann, von Westen her bringt eine Kaltfront einzelne Regenfällen und Gewitter.

+++ Am Freitag steigen die Temperaturen dennoch auf die 27 Grad. In den Nächten kühlt es auf Temperaturen um 16 Grad ab. Die Schauer- und Gewitterneigung ist laut dem Wetterochs eher gering.