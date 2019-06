Trotz Suche: Von vermisster Zarina (16) fehlt noch immer jede Spur

Das Mädchen aus der Oberpfalz ist seit Mittwoch verschwunden - vor 35 Minuten

NEUSTADT A. D. WALDNAAB - Auch am Freitag setzten die Beamten die Suche nach der vermissten Zarina Brandl fort. Die 16-Jährige gilt seit Mittwoch als vermisst. Die Einsatzkräfte beschränkten sich auf das Stadtgebiet in Neustadt an der Waldnaab sowie auf ein angrenzendes Waldstück.

Am Freitag setzte die Polizei die Suche nach der vermissten Zarina Brandl aus der Oberpfalz fort. © NEWS5 / Wellenhöfer, NEWS5



Am Freitag setzte die Polizei die Suche nach der vermissten Zarina Brandl aus der Oberpfalz fort. Foto: NEWS5 / Wellenhöfer, NEWS5



Am Freitagmittag ging die Suche weiter. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei begannen mit "weiteren intensiven und großräumigen Absuchen ausgehend von der Staatlichen Berufschule in Neustadt a. d. Waldnaab", heißt es in der Pressemeldung. Mehr als 50 Polizisten waren beteiligt und durchkämmten den Ort, in dem die Jugendliche am Mittwoch gegen etwa 12.50 Uhr zuletzt gesichtet worden war. Vormittags besuchte sie noch den Unterricht, kehrte nach Schulende allerdings nicht nach Hause zurück.

Zarina Brandl ist 16 Jahre alt, etwa 1,77 Meter groß und wiegt gut 80 Kilogramm. Sie hat dunkelbraunes bis schwarzes, leicht lockiges Haar, das sie kurz trägt. Vermutlich trägt sie einen schwarz-violetten Rucksack bei sich. Zuletzt hatte sie eine schwarze Hose an und trug dazu ein grünes T-Shirt. © Polizei Weiden



Zarina Brandl ist 16 Jahre alt, etwa 1,77 Meter groß und wiegt gut 80 Kilogramm. Sie hat dunkelbraunes bis schwarzes, leicht lockiges Haar, das sie kurz trägt. Vermutlich trägt sie einen schwarz-violetten Rucksack bei sich. Zuletzt hatte sie eine schwarze Hose an und trug dazu ein grünes T-Shirt. Foto: Polizei Weiden



Die Kripo Weiden leitet die Ermittlungen, bereits am Donnerstag startete die erste Suchmaßnahme. Zusätzlich wird auch im sozialen Umfeld des Mädchens aus Weiden ermittelt. Sollten neue Erkenntnisse und Hinweise eingehen, werden weitere Maßnahmen durchgeführt. Die Ermittler sind weiterhin auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen. Diese können Sie unter der Rufnummer 0961/401-291 sowie an jede andere Dienststelle erteilen.

Bilderstrecke zum Thema 16-Jährige vermisst: In der Oberpfalz läuft die Suche nach Zarina Wo ist die 16-jährige Zarina Brandl? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Polizei in der Oberpfalz. Die Jugendliche ist nach Schulschluss nicht zu Hause in Weiden angekommen, am Donnerstag suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei nach dem verschwundenen Teenager.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw