Trübe Aussichten: Regen naht, Temperaturen steigen

Sonne lässt sich auch in den nächsten Tagen nicht blicken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht: Denn immerhin steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder kräftig an - bis zu 17 Grad sind drin, jedoch ist die Regenwahrscheinlichkeit stets hoch.

+++ Der Dienstag wird mit Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad eher kühl, dafür bleibt es weitgehend trocken. Morgens ist es empfindlich kalt, die Temperaturen liegen nachts teilweise unter dem Gefrierpunkt. Meist ist es bewölkt. In der Nacht soll es ein letztes Mal Frost geben.

+++ Die Temperaturen steigen am Mittwoch an, nämlich auf bis zu 17 Grad. Doch auch die Regenwahrscheinlichkeit erhöht sich, vor allem am Abend kann es zu Niederschlägen kommen. Der Schirm sollte aber lieber den ganzen Tag dabei sein.

+++ Der Donnerstag kommt ähnlich trist daher: Regen und Wolken bestimmen das Wetter. Und auch der Freitag bringt wenig Abwechslung. Zwar könnte die Sonne an diesem Tag mal herauskommen, doch eines stet fest: es bleibt ziemlich nass.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com